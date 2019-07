Kernreactor 3 in Doel weer opgestart

Reactor 3 van de Belgische kerncentrale in Doel bij Antwerpen is vroeger dan verwacht weer opgestart. De kernreactor lag sinds 7 juni stil voor een periodiek onderhoud en zou pas 3 augustus worden ingeschakeld, meldt de uitbater.

De reactor zal nog niet meteen op volle kracht draaien als gevolg van geplande onderhoudswerken aan het hoogspanningsnet. Daardoor kan er minder energie op het net worden gezet. Ook Doel 4 zal tot vrijdagavond maar op half vermogen draaien.

De centrale vlak bij de Nederlandse grens telt vier reactoren. Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid, ook over de andere kerncentrale in België, in Tihange, niet ver van Luik.