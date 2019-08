Keijzer: ook kroonprinsessen bij CDA

Mona Keijzer stoort zich aan het ‘haantjesgedrag’ binnen haar partij CDA. Dat zegt de staatssecretaris van Economische Zaken in een interview met het AD. Ze is er klaar mee dat het alleen maar gaat over de ‘kroonprinsen’ Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge.

„Toen het in het voorjaar constant over de kroonprinsen ging, dacht ik: wel potverdikkie! Nou ben ik 50 geworden en hoor bij de hoogstopgeleide mensen met lange politiek ervaring. We hebben Madeleine van Toorenburg, ex-gevangenisdirecteur, gepromoveerd, fantastische voorzitter van de parlementaire enquête naar de Fyra. Ank Bijleveld, minister van Defensie, voormalig commissaris van de koning. Ik stond in de startblokken voor een radio-interview van een kwartier over de digitale toekomst van Nederland. Het eerste waar het over ging was de króónprinsen! Kroonprinsen? We hebben ook nog kroonprinséssen in onze partij. Ik was er klaar mee.”

Ze zegt nog niet te weten of ze lijsttrekker zou willen worden, maar wel dat het zou kunnen. In 2012 deed ze al mee aan de lijsttrekkersverkiezing en werd toen tweede. „Het partijbestuur moet eerst maar eens gaan bekijken, hoe gaan wij dat nou doen met elkáár. Daarin speel ik nu wel een rol. Ik ben twee keer op nummer twee gezet, ik heb een hoeveelheid voorkeurstemmen gehad, dat is nog nooit vertoond in deze partij.”