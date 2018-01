Keijzer komt met verbod op verplichte zondagsopening; D66 in de aanval

Het kabinet komt alsnog met wettelijke regels om zo veel mogelijk te voorkomen dat winkels verplicht zijn om op zondag open te gaan. CU en SGP zijn tevreden, D66 niet.

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) stelde vorige maand nog dat het kabinet niet van plan is om in de wet vast te leggen dat winkeliers zonder boetes hun winkel op zondag gesloten moeten kunnen houden.

SGP en PvdA brachten daarop een motie in stemming die ze eerder al hadden ingediend. Daarin stelden beide partijen vast dat „in diverse plaatsen winkeliers onder dreiging van een dwangsom verplicht worden om hun winkel op zondag open te stellen.”

Bijvoorbeeld in het Groningse winkelcentrum Paddepoel. Daar besliste de vereniging van eigenaren (vve) dat alle winkels in het centrum op koopzondagen open moeten zijn. Dat leidde tot meerdere rechtszaken.

In hun (aangenomen) motie vroegen SGP en PvdA het kabinet „op korte termijn te komen met wetgeving om te waarborgen dat winkeliers, ongeacht hun motief, hun winkel op zondag gesloten kunnen houden zonder dreiging van dwangsommen.”

De Kamer debatteert donderdag met Keijzer over de Winkeltijdenwet en het retailbeleid. De staatssecretaris berichtte zaterdag per brief dat ze alsnog met wettelijke maatregelen komt om een einde te maken aan de praktijk dat winkeliers bijvoorbeeld door een vve-besluit eerder afgesproken winkeltijden moeten aanpassen.

Ondernemers hebben het recht om zelf keuzes te maken over openingstijden, vindt de bewindsvrouw. Die ondernemersvrijheid mag niet eenzijdig worden ingeperkt door anderen, bijvoorbeeld via eenzijdig opgelegde wijzigingen van openingstijden met daaraan gekoppelde boetes.

Unanieme afspraken tussen ondernemers en bijvoorbeeld een vve „blijven natuurlijk wel mogelijk”, aldus Keijzer. En, benadrukt ze, „afspraak is afspraak.” Als een ondernemer en een verhuurder bijvoorbeeld in een contract overeenkomen dat een winkel op koopavond open moet zijn –en de winkelier het contract ondertekent– dan moet die winkelier zich daar dus aan houden.

De staatsecretaris tornt niet aan de vrije keuze van gemeenten om zelf te bepalen of er wel of geen koopzondagen mogelijk zijn binnen de gemeentegrenzen.

Goed nieuws

ChristenUnie-Kamerlid Bruins reageerde zaterdag blij op het kabinetsbesluit. „De vrijheid om niet te hoeven werken op zondag is veel waard”, vindt hij. „Dit wetsvoorstel brengt lucht in de dwingende 24 uurseconomie van het grootwinkelbedrijf.”

SGP’er Van der Staaij noemde het „goed nieuws” dat het kabinet zijn motie uitvoert en met regels komt tegen gedwongen winkelopenstelling op zondag.

Ook Detailhandel Nederland is tevreden. „Voor gezamenlijke openingstijden is goed overleg een absolute voorwaarde”, aldus directeur Sander van Golberdinge. „Daar schort het in het Paddepoel nogal aan. Daar regent het boetes.” Na tussenkomst van de rechter hoeft een aantal ondernemers die niet te betalen, „maar zo’n uitputtende procedure is voor winkeliers haast niet te doen en vraagt om diepe zakken. Als iets geregeld kan worden om dat te voorkomen, juichen wij dat van harte toe. Paddepoel mag nooit meer gebeuren.”

D66-Kamerlid Paternotte daarentegen ging meteen in de aanval. Hij wil niet dat gemeenten nog langer winkeliers kunnen „verplichten hun luiken dicht te gooien op zondag.” Paternotte riep partijen ertoe op om van de koopzondag een campagnethema te maken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.