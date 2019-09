Keijzer knokt voor vrouw in CDA-top

CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wil zich nadrukkelijk mengen in de discussie binnen haar partij over het aanstellen van een nieuwe partijleider. Motto: Ladies first, kandidaten genoeg.

„We hebben ook kroonprinsessen”, foeterde Keijzer in het AD van zaterdag opnieuw. Ze herhaalde dat het haar mateloos irriteert dat de opvolgingskwestie binnen het CDA veelal als kroonprinsenstrijd wordt getypeerd. In een eerder radio-interview viel die term al in de eerste vraag die ze kreeg voorgelegd. „Toen was ik er klaar mee”, blikt Keijzer terug.

Ze noemt drie CDA-dames die actief zijn in de politiek en volgens haar voldoende bagage hebben om het CDA te kunnen leiden. Het betreft onder meer Tweede-Kamerlid en justitiewoordvoerster Madeleine van Toorenburg, tevens vicefractievoorzitter. Keijzer omschrijft haar als „de fantastische voorzitter” van de parlementaire enquête naar de hogesnelheidstrein Fyra.

Een tweede kandidaat is wat Keijzer betreft Ank Bijleveld. Zij was staatssecretaris in het kabinet Balkenende-IV en verliet in 2010 de Kamer om commissaris van de Koning te worden in Overijssel. In 2017 schoof de partij haar naar voren als minister van Defensie in het huidige kabinet.

Als derde noemt Keijzer, die overigens nadrukkelijk in het midden laat of ze zich ook daadwerkelijk gaat opwerpen als partijleider, zichzelf. Ze benadrukt haar enorme populariteit binnen de partij, die onder meer tot uiting kwam in het groot aantal voorkeurstemmen dat ze trekt: ruim 127.000 in 2012 en ruim 165.000 in 2017.

Zowel Keijzer als Van Toorenburg deden in 2012 mee aan de lijsttrekkersverkiezing die het CDA toen organiseerde na de val van het kabinet-Rutte I. Keijzer eindigde toen als tweede achter de zittende partijleider Sybrand Buma en haalde 26,4 procent van de stemmen. Van Toorenburg moest toen haar reputatie als Kamerlid nog vestigen en bleef met 1,7 procent steken op de vijfde en laatste plaats.

Procedure

Welke procedure de partij wil volgen voor het aanstellen van een nieuw boegbeeld is nog geen uitgemaakte zaak. Veel media speculeren al maanden op een tweestrijd tussen de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (Financiën), maar binnen het CDA leven daarover de nodige aarzelingen.

Gewezen wordt onder meer op de desastreuze wedloop binnen de PvdA in 2016 tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher, die het voortijdig vertrek inluidde van Samsom als fractievoorzitter. Tijdens de daarop volgende Kamerverkiezingen werd de PvdA bijna weggevaagd.

„Het partijbestuur moet eerst maar eens gaan bekijken: hoe gaan wij dat nou doen met elkáár? Daarin speel ik nu wel een rol”, verzekert Keijzer in het AD. Officiële kandidaten zijn er nog niet. De Jonge en Hoekstra hebben wel laten doorschemeren interesse te hebben, maar beiden hakten nog geen knopen door.