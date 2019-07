Keijzer: genoeg oog voor MKB bij Financiën

Het kabinet heeft genoeg oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). De bewindsvrouw denkt dat ook in de financiële plannen voor volgend jaar rekening wordt gehouden met middelgrote en kleine ondernemingen.

Brancheorganisatie MKB Nederland sloeg deze week alarm over de hoge lasten voor het midden- en kleinbedrijf, waar het kabinet dit jaar nog een loonsverhoging voor werknemers van verlangt. „Het geld klotst bij deze ondernemingen niet tegen de plinten”, zei voorzitter Jacco Vonhof tegen De Telegraaf.

In de aanloop naar Prinsjesdag zegt Keijzer erop toe te zien dat het kabinet de kleinere bedrijven niet over het hoofd ziet in de financiële plannen. „Ik maak me altijd hard voor het MKB”, zegt de staatssecretaris, die donderdag de voortgang van haar MKB Actieplan presenteerde. Daarin hoopt ze ondernemers voor te bereiden op uitdagingen als digitalisering en de klimaatmaatregelen van het kabinet.

Vonhof is vooral bang dat het MKB financieel in de problemen komt als het kabinet de recente uitspraak van VVD-leider Mark Rutte omzet in beleid. Rutte dreigde lastenverlichting voor bedrijven terug te draaien als ze geen werk maken van loonsverhoging.

„Het feit dat dit jaar de vennootschapsbelasting al wordt verlaagd op het deel van de winst onder de 200.000 euro, laat zien dat er ook bij Financiën genoeg oog is voor het MKB”, aldus Keijzer.