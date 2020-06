Keijzer bestudeert ‘verstrekkende’ uitspraak rechter over post

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) kan nog niet inhoudelijk reageren op „de verstrekkende uitspraak” van de rechter dat de vergunning voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd ongeldig is.

„Ik heb het net gehoord. Het is een verstrekkende uitspraak. Dat zeker. Maar ik ga hem lezen en kijken wat wijsheid is”, zei ze tijdens een schorsing van een Tweede Kameroverleg over een ander onderwerp.

Volgens de rechter is de bijzondere regeling die het kabinet had bedacht voor de fusie niet zorgvuldig genoeg. De zaak was aangespannen door twee postbedrijven die tegen het samengaan waren. Door de fusie zou een monopolist in de postsector ontstaan.