„Karabulut was helemaal niet in de race voor fractievoorzitterschap SP”

SP-Kamerlid Karabulut was waarschijnlijk helemaal niet samen met Lilian Marijnissen in de race om leider Roemer op te volgen. Dat zou Karabulut gezegd hebben.

Enkele dagen voor het kerstreces trad SP-fractievoorzitter Roemer terug. Lilian Marijnissen, de 32-jarige dochter van partijoprichter Jan Marijnissen, volgde hem op. Woensdag neemt de Kamer afscheid van de man die de SP niet naar de grote hoogten kon brengen waar de partij stilletjes nog steeds op rekent. De SP heeft nu 14 zetels, dat waren er ooit 25. In de peilingen deed Roemer het uiteindelijk beter dan bij de werkelijke verkiezingsuitslagen.

Toen naar buiten kwam dat Marijnissen junior de fractie gaat leiden, kwam ook het bericht naar buiten dat SP-Kamerlid Karabulut in de race was als politiek leider. Uiteindelijk koos de fractie voor Marijnissen.

De vork blijkt iets anders in de steel te zitten, zo meldt een bron tegenover deze krant. Tegen enkele intimi heeft Karabulut namelijk gezegd dat ze helemaal geen fractievoorzitter wilde worden. Van meet af aan was al duidelijk dat Marijnissen Roemer zou opvolgen. Karabulut is alleen maar naar voren geschoven om naar buiten toe de schijn op te houden dat er twee kandidaten waren. Dat komt beter over. ’t Zijn net mensen daar bij de SP.