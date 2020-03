Kapotte kolencentrale doet het waarschijnlijk rond de zomer weer

De kapotte kolencentrale op de Maasvlakte wordt „rond de zomer” weer in gebruik genomen, verwacht de eigenaar van de centrale. Dat meldt minister Eric Wiebes (Klimaat).

De Riverstonecentrale ligt al sinds januari stil vanwege een defect. Het blijkt te gaan om een ketellekkage. Daardoor is de centrale „gedurende langere tijd buiten bedrijf”. Energiecentrales, waaronder ook de nieuwe Riverstonecentrale, mogen per 1 januari 2030 overigens niet meer op kolen draaien.

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee vroeg in februari aan Wiebes of hij het defect wilde aangrijpen om de kolencentrale voorgoed te sluiten om zo aan de klimaatdoelen te voldoen. Maar volgens de bewindsman zal de centrale het over een paar maanden gewoon weer doen.

Wel kijkt Wiebes naar „maatregelen rond de kolencentrales” om de doelen te halen die het kabinet van de rechter kreeg opgelegd in de Urgenda-zaak. Nederland moet de CO2-uitstoot dit jaar met een kwart hebben verlaagd ten opzichte van 1990.