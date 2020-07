Kanttekeningen De Jonge bij strijd Omtzigt tegen overheid

De overheid moet niet tegenover, maar naast mensen staan, daarover zijn CDA-troonpretendenten Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt het eens. Maar „laten we de mevrouw achter het loket ook recht doen”, tekende De Jonge aan in hun enige debat in de strijd om het lijsttrekkerschap. „Het vertrouwen in de overheid in Nederland is groot” en dat is „terecht”, zei de vicepremier.

Omtzigt en De Jonge troffen elkaar aan de talkshowtafel van Op1 op de laatste avond van de lijsttrekkersverkiezing van het CDA. De leden van de regeringspartij kunnen nog tot dinsdagmiddag uit het tweetal hun nieuwe aanvoerder kiezen. De Jonge leek lang verzekerd van de winst. Maar de opkomst van verrassing Omtzigt maakt de uitkomst, die woensdagmiddag komt, ongewis.

Het Tweede Kamerlid maakte naam door onder meer de ontspoorde fraudejacht door de Belastingdienst aan de kaak te stellen en bepleit een nieuwe verhouding tussen burger en overheid. In die toeslagenaffaire was de overheid inderdaad „onbetrouwbaar”, stemde De Jonge in. Maar de overheid is ook „de mevrouw achter het loket”, die „ongelooflijk graag juist mensen in problemen wil helpen”. Die moet de ruimte krijgen om dat ook te doen en niet worden gehinderd door regels.

Maar er is meer aan de hand dan hinderlijke regels, vindt Omtzigt. Soms misdraagt de overheid zich en liegt en bedriegt. Daarom wil hij de burger beter beschermen.