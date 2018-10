Kans op armoede in Nederland gestegen

Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 17 procent ofwel meer dan 2,8 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Eurostat. Het Europees statistiekbureau geeft niet aan wat de oorzaken zijn van de stijging.

Nederland zit wel ruim 5 procentpunt onder het EU-gemiddelde. Alleen in Tsjechië (12,2 procent), Finland en Slowakije is de kans op armoede kleiner. Slovenië, Frankrijk en Denemarken zitten net achter Nederland. Het risico is het grootst in Bulgarije (39,8 procent), Roemenië en Griekenland.

De kans op armoede in de EU neemt af sinds 2012, toen bijna een kwart van de bevolking daarop risico liep. Vorig jaar ging het om bijna 113 miljoen Europeanen.

Voor alleenstaanden in Nederland lag de armoededrempel vorig jaar op ruim 14.000 euro, en voor een stel met twee kinderen bijna 30.000 euro, aldus Eurostat.