‘Kankerpatiënt moet zich kunnen verzekeren’

Mensen die kanker hebben of daarvan genezen zijn, moeten een betaalbare overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat daar bij de verzekeringsbranche op aandringen. Levert dat niet snel genoeg resultaat op, dan is wellicht wetgeving nodig, aldus de bewindsman tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer.

Belangenbehartiger NFK waarschuwde eerder deze week dat het zes op de tien (ex-)kankerpatiënten niet lukt een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor bijvoorbeeld een hypotheek. Zij werden geweigerd omdat bij hen de diagnose kanker was gesteld, of konden zich alleen verzekeren tegen een onbetaalbaar hoge premie.

„Ik wil met verzekeraars in gesprek om te kijken of zij dit willen oplossen”, aldus Hoekstra op vragen van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Hij denkt dat die route „het meest effectief is” om patiënten en oud-patiënten snel te helpen. „Maar als blijkt dat het toch nodig is wetgeving te maken, zal ik niet aarzelen dat op zeer korte termijn te doen.” De minister belooft voor het einde van dit jaar op de kwestie terug te komen.