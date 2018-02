Kandidaat-raadslid PVV Pekela trekt zich terug

Een kandidaat-gemeenteraadslid van de PVV in het Groningse Pekela heeft zich woensdag teruggetrokken na ophef over zijn betrokkenheid bij een omstreden motorclub. Dat bevestigt de fractievoorzitter van de PVV in de provincie, Ton van Kesteren, na berichten van RTV Noord en De Telegraaf.

PVV-kandidaat Jan Wekema is aspirantlid van de omstreden motorclub Black Sheep. Politie en justitie beschouwen deze club als een zogeheten outlaw motorcycle gang, oftewel een motorbende. „Wekema heeft me vanmorgen gebeld en gezegd dat hij de PVV er niet mee wil belasten”, zegt Van Kesteren. Hij noemt Wekema „een integere vent die goed in de samenleving staat, met beide beentjes op de grond. Hij zou een goed raadslid zijn geweest.”

Volgens Van Kesteren is Wekema vanaf het begin open geweest over zijn banden met de motorclub. „En wij hebben er niet zwaar aan getild. Wekema heeft geen strafblad en kreeg een verklaring omtrent gedrag. Black Sheep is een toerclub, daar zitten wat stoere binken tussen, dat is alles.”

Wekema kan niet meer van de PVV-kandidatenlijst worden gehaald. Alle lijsten zijn vorige week vastgesteld. Volgens Van Kesteren ziet Wekema af van zijn zetel als hij zou worden verkozen.