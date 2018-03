Kandidaat FvD: „Dommer door homorechten"

De nummer twee op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie (FVD) Yernaz Ramautarsing heeft in een discussiegroep via Whatsapp een betoog gesteund dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt, meldt De Telegraaf. ,,Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus „dommer van wordt.” Geen haat gewoon feiten'', citeert de krant een appbericht van Ramautarsing in de groep.

De krant heeft een deel van de gespreksgeschiedenis van de groep, die het grootste deel van de tijd 'polariserende politici' zou worden genoemd en waarin met linkse en rechtse jongeren fel zou worden gediscussieerd, en screenshots van andere delen in handen. De FvD-kandidaat zou ook belasting met verkrachting vergelijken, aangezien beide gebaseerd zouden zijn op dwang.