Kandidaat-commissarissen EU nemen horde

De hoorzittingen in het Europees Parlement voor drie kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie kunnen donderdag doorgaan. De juridische commissie van het parlement oordeelde dinsdag dat er bij het trio geen sprake is van belangenverstrengeling, zodat ze door kunnen naar de volgende ronde.

De Fransman Thierry Breton, de Roemeense Adina Vălean en de Hongaar Oliver Várhelyi worden donderdag elk drie uur lang ondervraagd om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de taken die hun toekomstige chef Ursula von der Leyen hun heeft toebedeeld. Zij heeft voor hen respectievelijk de portefeuilles Interne Markt, Transport en Uitbreiding in gedachte.

Breton, tot voor kort topman van het IT-bedrijf Atos, deed voor zijn nieuwe baan een fors aandelenpakket van de hand. De juridische commissie gaf hem met een nipte meerderheid groen licht.

Het parlement wees eerdere kandidaten van deze drie lidstaten af, waardoor de start van de nieuwe commissie vertraging opliep. Die wil nu op 1 december beginnen. De namen van 27 teamleden zijn bekend. Het wachten is nog op de voordracht van een Britse commissaris.