Kamervragen over Ranglijst Christenvervolging

Partijen in de Tweede Kamer willen een reactie van minister Blok (Buitenlandse Zaken) op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors, die woensdag werd gepresenteerd.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en ook 50PLUS en SGP willen een oordeel van de bewindsman over de bevinding dat in 2019 bijna 3000 christenen werden gedood vanwege hun geloof, en dat het aantal aanvallen op christelijke gebouwen „explosief gestegen is.”

Open Doorslijst 2020: Afrikaanse christen lijdt onder geweld

De zes partijen vragen verder waar en hoe de ranglijst aanknopingspunten biedt voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid en voor het werk van de speciaal gezant voor religie en levensovertuiging, die zijn werk in 2019 begon. Ook wordt de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd hoe hij zich „in het licht van de in de Ranglijst Christenvervolging geschetste verontrustende ontwikkelingen en trends” gaat inzetten tegen christenvervolging.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma geeft aan blij te zijn met het aanbod om mee te doen met de schriftelijke vragen, omdat het onderwerp ook voor zijn partij belangrijk is.

China

Eerder deze week dienden de Kamerleden Van Helvert (CDA), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) al vragen in over de veroordeling van de Chinese voorgangers Wang Yi en Qin Defu. De drie politici vragen naar Bloks bereidheid om zich persoonlijk over de veroordelingen uit te spreken. Verder willen ze weten of de Nederlandse ambassade in China actie heeft ondernomen na de veroordeling van Wang Yi, en of Blok bereid is de zaak van Qin Defu aan te kaarten bij de Chinese overheid. Ook vragen de partijen of de minister zijn zorgen wil overbrengen over „de afnemende mogelijkheid voor christenen in China om hun geloof uit te oefenen” na de implementatie van een nieuwe godsdienstwet in 2018.