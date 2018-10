Kamervoorzitter Bisschop stuurt Baudet weg

Tijdens het debat in de Tweede Kamer woensdag over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis, heeft plaatsvervangend Kamervoorzitter Roelof Bisschop (SGP) fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie het woord ontnomen. Baudet bleek zich niet te hebben ingeschreven voor het debat.

Bisschop weigerde Baudet aan het woord te laten, maar vroeg vervolgens aan de fractiewoordvoerders van de andere partijen of zij wel akkoord wilden gaan. Vrijwel alle Kamerleden waren het met de voorzitter eens, omdat hij ’s ochtends afwezig was. „Het is een complex debat”, verklaarde VVD-Kamerlid Arno Rutte. „Voor binnenwandelende politici is geen ruimte”, verklaarde CU-leider Gert-Jan Segers.