„Kamerlid Van Haga (VVD) gepakt met te veel alcohol”

VVD-Kamerlid Wybren van Haga is met te veel alcohol op achter het stuur gekropen. Hij werd op de A4 staande gehouden vanwege zijn rijgedrag. Bij controle bleek dat hij te veel had gedronken.

Dat meldt De Telegraaf. Het voorval gebeurde vorige week op 9 juli.

„Het is gebeurd, ik ben geen heilige”, reageert Van Haga. Het Kamerlid beweert dat hij niet „volslagen dronken” was, maar een promillage van 0,6 had. „Ik mocht twee uur niet rijden.” Hij zegt dat hij niet aan opstappen denkt vanwege het voorval.

Het VVD-Kamerlid verbindt er wel één consequentie aan: „Voortaan zal ik helemaal niks meer drinken voor het rijden. Je denkt dat je met twee glazen wijn goed zit, maar blijkbaar niet.”