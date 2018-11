Kamerlid mag niet tegelijkertijd rechter zijn

Een rechter die in de Eerste of Tweede Kamer wordt gekozen, moet zijn baan voortaan opgeven. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil een dubbelrol als rechter en parlementariër verbieden.

Dekker komt in actie op aandringen van de Raad van Europa. Die raadt Nederland aan de wetgevende macht van het parlement en de rechtsprekende macht van rechters strikter te scheiden. Zo wordt de onafhankelijkheid van de rechtspraak nog eens onderstreept, vonden ook de rechtbanken.

Rechters spraken eerder al onderling af dat hun werk niet samengaat met een zetel in Eerste of Tweede Kamer. Vroeger telde de Eerste Kamer geregeld een of meer rechters, maar de laatste jaren niet meer.

In de meeste andere landen is de combinatie van ambten al langer verboden en ook in Nederland klinkt de roep om zo’n maatregel al jaren. Voorstanders van de dubbelfunctie wierpen tegen dat het voor de Eerste Kamer, die met opzet uit deeltijdpolitici is samengesteld, juist goed is om ook leden te hebben die de rechtszaal en de raadkamer van binnenuit kennen.