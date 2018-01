Kamerlid Kuzu rijdt scooter aan

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) heeft vrijdagmiddag met zijn BMW een scooter aangereden in Rotterdam, meldt De Telegraaf. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Het ongeluk vond plaats op de kruising van de Coolsingel en Westblaak in Rotterdam. De scooterrijder was nog aanspreekbaar, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht.