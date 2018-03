Kamerlid Kuzu (DENK) tijdelijk in raad R’dam

DENK-Kamerlid Tunahun Kuzu neemt zitting in de gemeenteraad van Rotterdam, waar hij woensdag met voorkeursstemmen werd gekozen. De partij zegt dat Kuzu tijdelijk zitting neemt in de raad, maar hoe lang dat dan zal zijn is niet duidelijk.

Kuzu stond als lijstduwer op de twintigste plaats in Rotterdam, maar kreeg genoeg stemmen om rechtstreeks gekozen te worden. Hij had twee keer zo veel stemmen als lijsttrekker Stephan van Baarle.

Zo’n dubbelfunctie komt vaker voor. Zo was voormalig staatssecretaris Frans Weekers Kamerlid en fractievoorzitter van de VVD in Weert. Jos van Rey had zelfs in de jaren tachtig drie gekozen functies: raadslid in Roermond, Kamerlid en lid van Provinciale Staten in Limburg.

DENK komt in een klap met vier zetels binnen in de Rotterdamse raad. Kuzu is Rotterdammer en heeft voor de PvdA in de gemeenteraad gezeten.