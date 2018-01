Kamerlid Dijkgraaf (SGP) uit de running

SGP-Kamerlid Dijkgraaf is voor drie maanden uit de running, maakte de SGP-fractie in de Tweede Kamer dinsdagmorgen bekend. In een summiere persverklaring schrijft de fractie: „Elbert Dijkgraaf is helaas genoodzaakt zich in verband met oververmoeidheid af te melden voor een periode van, zoals het er nu naar uitziet, drie maanden.”

Zijn fractiegenoten Van der Staaij en Bisschop zullen Dijkgraafs taken zo veel mogelijk waarnemen. „Wij hopen en bidden dat deze periode van rust mag leiden tot herstel van krachten”, aldus de fractie.

Dijkgraaf (48) zit ruim zeven jaar in de Kamer en doet onder meer het woord over defensie, financiën en landbouw.

Dijkgraaf viel kort voor het kerstreces uit. De Kamer is dinsdag voor het eerst na het reces bijeen.