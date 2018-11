Kamerlid Baudet laakt muzieksmaak Kamerleden

Kamerleden reageren laconiek tot spottend op een kritische noot van collega Thierry Baudet bij hun muzieksmaak. De voorman van Forum voor Democratie (FVD) stuurde afgelopen nacht een kwade mail waarin hij hun favorieten voor een Top 150 van de Tweede Kamer helemaal afkraakt.

,,Allemaal enorm slechte muziek. Hoe is zoiets mogelijk?!”, vraagt Baudet zich af in de mail die door andere politici naar buiten is gebracht. „Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand”, vervolgt de FVD-leider, die zelf liefhebber is van klassieke muziek.

SP’er Peter Kwint, bekend om zijn voorkeur voor hardcore punk, twittert: „Ik ben in de Binnenhof editie van The Office beland. Stuur hulp.”

De Top 150 is een idee van CDA’er Maurits von Martels en VVD’er Zohair el Yassini. De hitlijst wordt binnenkort bekend. Von Martels hoopt met de hitparade de sfeer op het Binnenhof te bevorderen.