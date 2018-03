Kamerleden blij met onderzoek Laatste Wil

Kamerleden zijn blij dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW). „Goed dat het OM in actie komt”, twittert fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP. „Aanpak van deze gevaarlijke club en van verkoop zelfmoordpoeder is dringend nodig.”

Ook Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie juicht het onderzoek toe. „Ik maak me al langer ernstige zorgen om de verspreiding van een zelfmoordpoeder via de CLW, nota bene zonder dat er controle is op wie het middel in handen krijgt.”, laat zij weten. „Wat hier op het spel staat, is de veiligheid van kwetsbare mensen in onze samenleving.”