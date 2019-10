Kamerleden beveiligd naar Malieveld

Een groep Kamerleden is rond 13.00 uur onder beveiliging vanaf het Binnenhof naar het Malieveld in Den Haag gegaan voor het boerenprotest. Onder hen is D66’er Tjeerd de Groot. Hij wekte onlangs de woede van veel boeren op door te pleiten voor een halvering van de veestapel om de uitstoot van stikstof aan te pakken.

De Groot erkent dat zijn voorstel veel boerenbedrijven en gezinnen raakt. Daarom wil hij het gesprek aangaan met boeren die demonstreren, zegt hij.

Voorafgaand aan het vertrek werden de Kamerleden in de Tweede Kamer nog bijgepraat over de beveiliging. Naast De Groot gingen ook onder anderen Dion Graus (PVV), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Jesse Klaver (GroenLinks) mee in het beveiligde konvooi om te praten met de boeren.