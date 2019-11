Kamerdebat in teken van stakende leraren

De stakingen van de leraren beheersten woensdag het Kamerdebat de Onderwijsbegroting van volgend jaar. De coalitiepartijen zijn echter niet van plan om op dit moment meer geld uit te trekken voor de leraren.

Op tientallen plaatsen in het land voerden leraren actie voor meer geld. De meeste stakers kwam bijeen op De Dam in Amsterdam; zo’n tienduizend leraren verzamelden zich daar om hun ongenoegen over het onderwijsbeleid kenbaar te maken. In Den Haag kwamen honderden leraren naar het gebouw van de Tweede Kamer om het debat over de Onderwijsbegroting bij te wonen. Voor het begin van het debat stond een lange rij belangstellenden voor de Kamer. Slechts een deel van hen kon het debat in de grote vergaderzaal bijwonen.

De stakers vinden het akkoord dat minister Slob vorige week met de bonden sloot om 460 miljoen euro extra uit te trekken om het lerarentekort te bestrijden, onvoldoende. Ze willen dat de extra miljoenen niet eenmalig, maar structureel ter beschikking komen.

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven geen gehoor aan deze wens, zo bleek woensdag tijdens de eerste termijn van het debat over de Onderwijsbegroting. D66-Kamerlid Van Meenen kondigde een motie aan waarin hij wil vastleggen dat het extra eenmalig geld vanaf de volgende kabinetsperiode structureel ter beschikking komt. Daarvoor krijgt hij vooralsnog alleen de handen op elkaar van enkele oppositiepartijen.

Minister Slob is teleurgesteld dat de onderwijsbonden hun handtekeningen onder het akkoord dat vorige week vrijdag werd gesloten, terugtrokken. De bonden gaan door met actie voeren, maakten ze woensdag bekend.

Aanvullende beurs

Het ziet er niet naar uit dat de Kamer het plan van SGP en GroenLinks steunt om normen voor het krijgen van een (gratis) aanvullende beurs te versoepelen. Daardoor kunnen meer studenten gebruik maken van deze voorziening. Studenten met ouders tot een inkomen van 64.000 euro zouden er gebruik van mogen maken. Nu is de grens 50.000 euro. De regeringspartijen vinden de dekking, een geringe verhoging van de kansspelbelasting niet deugdelijk.