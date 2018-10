Kamer zwaait ‘ras-parlementariër’ Pechtold uit

Alexander Pechtold heeft dinsdagmiddag afscheid genomen van de Tweede Kamer, waar hij ruim twaalf jaar aanvoerder is geweest van de D66-fractie. Kamervoorzitter Khadija Arib noemde hem in haar afscheidswoord een „ras-parlementariër”. Zijn debatstijl omschreef zij als „fel maar fatsoenlijk”.

„Je spreekt beschaafd, bouwt goed getimede pauzes in en je legt klemtonen precies waar je ze nodig vindt”, aldus Arib. Ze bracht daarnaast in herinnering hoe slecht D66 er voor stond in de peilingen toen Pechtold aantrad. „Virtueel op nul”. Maar D66 groeide onder zijn leiding toch uit tot „een stabiele middenpartij” die inmiddels ook weer regeringsverantwoordelijkheid draagt.

„Daarmee heb je iets wezenlijks toegevoegd aan het leiderschap van je illustere voorgangers, Hans van Mierlo, Jan Terlouw, Els Borst. En plaats je jezelf ook in die traditie”, aldus Arib.