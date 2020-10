Kamer zuchtend akkoord met coronawet

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt dinsdag in met de coronawet, dankzij een akkoord dat de regeringspartijen daar eerder over sloten met GroenLinks, PvdA, 50PLUS en SGP.

Dreigend gezichtsverlies voor het kabinet is zodoende voorkomen en dankzij het tijdelijke pact haalt de wet ook in de Senaat vrijwel zeker een meerderheid.

Donderdag liepen coronaminister De Jonge en de Kamer alle wijzigingsvoorstellen die coalitie en oppositie in de achterkamertjes hadden uitonderhandeld al zuchtend en kreunend nog eens langs. De belangrijkste daarvan is dat de Kamer straks in principe het laatste woord heeft over alle door het kabinet voor te stellen, nieuwe coronamaatregelen. „Betrokkenheid maakt plaats voor zeggenschap”, stelde De Jonge zuinigjes vast. Instemming van de Senaat is niet vereist.

De carteblanchebepaling in de coronawet vervalt. Dat houdt in dat De Jonge geen noodmaatregelen kan treffen als de coronawet daarvoor geen grondslag biedt. Als hij meent dat die onvoorziene ingrepen toch geboden zijn, moet hij daarvoor een aparte spoedwet maken; de coronawet kan niet worden opgerekt.

Overigens bevat deze nog wel een uitzonderingsclausule ten aanzien van het parlementaire instemmingsrecht: als sprake is van een zeer dringende omstandigheid „waarin ter beperking van gevaar direct moet worden gehandeld” heeft de Tweede Kamer weer geen zeggenschap vooraf. De bewindsman mag dan de praktijk die al maanden gangbaar is, voortzetten, namelijk: maatregelen aankondigen die meteen van kracht worden. Nieuw is dat die binnen een week door de Kamer ongedaan kunnen worden gemaakt.

Het ene na het andere Kamerlid probeerde donderdag helder te krijgen hoe vaak De Jonge voornemens was zich op die uitzonderingsclausule te beroepen. „Zo vaak als nodig”, was diens reactie. Tegelijkertijd liet de minister weten nog zoekende te zijn naar de juiste combinatie. „Ik wil ook toe naar meer voorspelbaarheid.”

Als De Jonge de wet na drie maanden wil verlengen, moet hij dat vooraf kenbaar maken aan beide Kamers, maar zonder dat hij hun goedkeuring nodig heeft.

Of de coronawet ook gaat regelen dat de kerken tijdelijk niet meer kerkgangers mogen toelaten tot de diensten dan een bindend maximum dat de overheid kan opstellen, moet dinsdag blijken. Een voorstel daartoe van het Kamerlid Merel wordt dan in stemming gebracht.