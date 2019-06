Kamer: Zorg over opleving antiabortusbeweging

In de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over antiabortusdemonstraties bij abortusklinieken in Nederland. Regerings- en oppositiepartijen waarschuwen voor de oplevende tendens om te morrelen aan het recht op abortus.

Dat waait uit Amerika over naar ons land, aldus D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zij laakt, in een uithaal naar Forum-leider Thierry Baudet, de „boreale borrelpraat over hoe vrouwenrechten de ondergang zouden zijn van Europa”. Ze had nooit verwacht om in 2019 de keuzevrijheid van vrouwen te moeten verdedigen: „Het zijn niet de jaren zeventig van de vorige eeuw.”

Ook andere regeringspartijen bekritiseren het optreden van activisten rond een abortuskliniek. Het debat is nodig om een einde te maken aan de aanhoudende acties rond de veertien klinieken in Nederland, vindt Ockje Tellegen (VVD). „Hinderen is wat anders dan demonstreren”, zegt Joba van den Berg (CDA).

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA en de VVD hameren in een gezamenlijke oproep op het recht voor vrouwen om veilig en vol vertrouwen te kunnen kiezen voor een abortus. De politiek moet pal staan voor de bescherming van dit recht, aldus GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet.

SGP’er Kees van der Staaij stelde dat ook antiabortusdemonstranten worden geïntimideerd. Hij verdedigt ze als „wakers” die hulp aanbieden.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukte eerder al dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de klinieken. Met bufferzones, zoals in Rotterdam en Roermond, kunnen demonstranten op afstand worden gehouden, zodat vrouwen niet worden gehinderd.