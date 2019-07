Kamer ziet niets in schuldverklaring van DUO

De Tweede Kamer ziet niets in de plannen van het kabinet om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een officiële schuldverklaring voor mensen met een studielening op te tuigen. Een oproep om van dit plan af te zien kan op de steun van meer dan twee derde van de Kamer rekenen.

Mensen die een hypotheek aanvragen moeten hun studieschuld opgeven, maar dat gebeurt nog niet altijd. „Het is belangrijk dat hypotheekadviseurs en kredietaanbieders kunnen verifiëren dat de opgave rondom de studieschuld klopt”, schreef minister Kajsa Ollongren (Wonen) twee weken geleden in een brief aan de Kamer. Het verzwijgen van een studieschuld kan op termijn tot financiële problemen leiden, aldus het kabinet.

Bij de invoering van het leenstelsel „is beloofd dat de schuld niet geregistreerd wordt”, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. „Daar houden wij ons aan. Dat wordt nu ook niet voorgesteld, maar wij willen geen enkele stap zetten in die richting.”