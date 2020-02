Kamer zet debat over handelsverdrag met Canada voort

De Tweede Kamer zet donderdagmorgen het debat voort over het vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met Canada (CETA). Er lijkt zich een krappe meerderheid af te tekenen voor het verdrag.

De ChristenUnie gaf woensdag aan een aantal waarborgen te willen. De partij onder meer garanties dat de Europese standaarden behouden blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om voedselveiligheid. Verder mag de overgang naar de duurzame landbouw niet in gevaar komen door het verdrag.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) moet zich hiervoor inspannen, zei Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij vraagt niet om een resultaatsverplichting. Daarmee lijkt hij het kabinet en zijn drie coalitiepartners tegemoet te komen.

In de Tweede Kamer steunen alleen VVD, CDA, D66 en het lid-Van Haga het verdrag. Met de ChristenUnie is er een nipte meerderheid van 76 zetels, de overige partijen zijn tegen. In de Eerste Kamer ligt het nog veel moeilijker voor het kabinet.

De Kamerleden spraken woensdag negen uur over CETA waarmee alle importheffingen worden afgeschaft. Om te voorkomen dat het nachtwerk zou worden, werd besloten de beantwoording van het kabinet te verplaatsen naar de volgende dag.