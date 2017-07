Kamer wil zwangerschapsverlof studenten

Zwangere studenten moeten recht krijgen op zwangerschapsverlof. Ook moeten ze op coulance en hulp van hun onderwijsinstelling kunnen rekenen, vindt de Tweede Kamer.

Veel studenten die in verwachting raken komen door hun zwangerschap in studieproblemen. Ze lopen vertraging op en hebben moeite hun studie op tijd af te ronden. Meer dan de helft studeert helemaal niet af.

Sommige universiteiten, hogescholen of mbo’s hebben al allerlei voorzieningen voor zwangere studenten, maar andere hebben nog nauwelijks iets geregeld. De Kamer wil dat het kabinet met het onderwijs gaat overleggen over hulp voor studenten tijdens en na hun zwangerschap. Een student in verwachting moet onder andere een eigen studieprogramma kunnen volgen, vindt de Kamer.

SP en PvdA kregen dinsdag voor hun oproep aan het kabinet steun van de hele Kamer, op VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie na.