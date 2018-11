Kamer wil wapenembargo tegen Saudi-Arabië

Een grote meerderheid van de Kamer wil dat minister Blok (Buitenlandse Zaken) in de VN-Veiligheidsraad gaat pleiten voor een wapenembargo tegen Saudi-Arabië.

De Kamer steunde donderdag een motie van CDA, ChristenUnie en D66 waarin staat dat de minister dit moet gaan doen. Alleen VVD en Forum voor Democratie stemden tegen.

De motie concludeert dat in Jemen „wapens worden gebruikt om honger te creëren, waarmee de honger wordt ingezet als wapen.” Dit is in strijd met een eerder aangenomen resolutie door de Veiligheidsraad –een resolutie die op initiatief van Nederland tot stand kwam– die uithongering als oorlogswapen wil uitbannen.

Minister Blok is tegen een wapenembargo. Volgens hem is het niet haalbaar op internationaal vlak voldoende medestanders te vinden. Hij wil niet verder gaan dan een oproep tot „uiterste terughoudendheid” met wapenleveranties aan de strijdende partijen in Jemen.

CDA-Kamerlid Van Helvert zei donderdag te begrijpen dat het moeilijk is om te pleiten voor een wapenembargo in de VN-Veiligheidsraad en dat er geen garantie is op succes. Maar dat is volgens hem geen excuus om het niet te proberen. „Iemand moet er toch voor pleiten dat we stoppen met wapens leveren aan Saudi-Arabië?”

Sancties

SP, PvdA en Groenlinks vinden de aangenomen motie niet ver genoeg gaan. Zij vroegen Blok om bovendien in de VN te pleiten voor sancties tegen álle verantwoordelijken die in Jemen honger als oorlogswapen inzetten. De minister vindt ook deze motie, waarover volgende week gestemd wordt, niet haalbaar. Wel wil hij er eventueel in EU-verband voor pleiten, zei Blok.