Kamer wil uitleg over onderzoek zaak-Wilders

De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over de nieuwe zoektocht naar informatie over de vervolging van PVV-leider Geert Wilders. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet onder meer vertellen wie het onderzoek op zijn ministerie gaat uitvoeren en wanneer het klaar is.

Grapperhaus kondigde het onderzoek vorige week aan. Hij wil zeker weten dat er geen informatie over het hoofd is gezien. Wilders verdenkt Grapperhaus’ voorganger ervan dat hij het Openbaar Ministerie ertoe heeft aangezet hem te vervolgen. De documenten die hij boven water heeft gehaald, hebben ook meerdere partijen in de Kamer aan het twijfelen gebracht.