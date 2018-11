Kamer wil uitleg over belastingafdracht Shell

De Tweede Kamer wil staatssecretaris Menno Snel (Financiën) spreken naar aanleiding van een bericht dat Shell in Nederland helemaal geen winstbelasting betaalt. Een meerderheid steunt een verzoek om een debat daarover van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Volgens Trouw maakt Shell zo handig gebruik van allerlei legale aftrekposten, dat het olie- en gasconcern over de in Nederland behaalde winst nul euro belasting hoeft te betalen. Het dagblad baseert dat op een vertrouwelijk intern document van het ministerie van Financiën en op gesprekken met ingewijden.

De Tweede Kamer is zeer kritisch en wil van de staatssecretaris horen welke constructies Shell precies toepast. Het kabinet heeft al maatregelen aangekondigd om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan, maar de vraag is of die ook de mazen in de wet dichten waar het olie- en gasconcern gebruik van maakt.