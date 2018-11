Kamer wil tegen zin Blok wapenembargo Saudiërs

De Tweede Kamer wil dat Nederland in de VN-Veiligheidsraad gaat pleiten voor een wapenembargo tegen Saudi-Arabië omdat het land honger inzet als wapen in het conflict in Jemen. Dat is tegen het zere been van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Blok wilde niet verder gaan dan een oproep tot „uiterste terughoudendheid” inzake wapenleveranties aan de strijdende partijen in Jemen. Die opstelling sluit aan bij de oproep van een panel van experts dat onderzoek doet naar de schendingen in Jemen en dat er kwam na Nederlandse druk. „Voor de effectiviteit van het panel is het goed als Nederland als moedernatie zich aansluit bij haar keuzes”, meent Blok.

Een dergelijke resolutie van Nederland zou het in de Veiligheidsraad ook niet halen. Landen als VS en Groot-Brittannië leveren veel wapens aan de Saudiërs. De minister wil zich eerst en vooral inzetten voor een staakt-het-vuren en het beëindigen van de blokkade van Jemen waardoor hongersnood dreigt.