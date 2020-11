Kamer wil Suriname helpen bij aanzwengelen economie

De coalitiepartijen willen Suriname helpen met het aanzwengelen van de economie. Ze willen de nieuwe Surinaamse regering helpen om daarvoor de nodige kennis in huis te krijgen. „Wat kunnen we samen ondernemen, hoe kunnen we samen groeien, ik denk dat dat heel belangrijk is”, aldus Martijn van Helvert (CDA).

Heel veel geld willen de vier coalitiepartijen er nog niet voor vrijmaken. Tijdens de behandeling van de begroting van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken woensdag riepen ze de bewindsman op de komende vier jaar 2 miljoen euro vrij te maken voor de hulp aan Suriname. Het land verkeert in economisch zwaar weer.

Blok hoopt op 25 november Suriname te bezoeken als het land 45 jaar onafhankelijkheid viert. „Laat deze Onafhankelijkheidsdag ook mede in het teken komen te staan van een nieuwe band tussen Suriname en Nederland”, zei Van Helvert. De relatie tussen beide landen was de afgelopen tien jaar slecht toen Desi Bouterse aan de macht was.

De coalitiepartijen willen de nieuwe Surinaamse regering onder leiding van president Chan Santokhi ook helpen met visumliberalisatie. Het land moet daarvoor nog onder meer hervormingen op het gebied van de rechtsstaat en goed bestuur doorvoeren. De regeringspartijen willen daar tussen 2021 en 2024 in totaal 2 miljoen euro voor vrijmaken.

„Reizen tussen Suriname en Nederland moet en kan makkelijker. Veel Nederlandse Surinamers hebben familie in Suriname, en andersom. De bestaande visumplicht doet geen recht aan onze nauwe banden, we moeten samenwerken om blokkades weg te werken”, zegt Sjoerd Sjoerdsma van D66.