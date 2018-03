Kamer wil sterkere positie vertrouwenspersoon

De rol en positie van vertrouwenspersonen in bedrijven en organisaties moet worden versterkt. Deze oproep doet de Tweede Kamer aan het kabinet.

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen als er sprake is van seksuele intimidatie, aldus GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok. Zij kwam met het initiatief, dat meteen steun kreeg van de PvdA en regeringspartij D66 en vervolgens ook een Kamermeerderheid. De Kamer wil nog voor de zomer plannen van het kabinet.

Een op de tien vertrouwenspersonen is wel eens teruggefloten door zijn of haar werkgever nadat ze zich hadden ingezet voor een slachtoffer van seksuele intimidatie, stellen de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en televisieprogramma De Monitor na onderzoek. Ruim 80 procent van de vertrouwenspersonen wil dat hun rechtspositie in de wet wordt verstevigd. Ze hoeven dan niet bang te zijn met hun inzet hun baan kwijt te raken.