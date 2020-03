Kamer wil snel verbod op maaltijdbezorging onder de 16

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet „zo snel mogelijk” met een verbod komt op maaltijdbezorging door jongeren onder de zestien jaar. Er is brede steun voor een voorstel van D66 en PvdA om snel tot een verbod te komen.

Dat voorstel volgt op een fel rapport waarin de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) voor zo’n verbod pleit. De tijdsdruk, onveilige verkeerssituaties en de verantwoordelijkheid voor geld vormen gevaren voor jongeren onder de zestien. Bovendien houdt meer dan de helft van de bedrijven die door de Inspectie zijn onderzocht zich niet aan de regels: kinderen onder de zestien mogen niet na 19.00 uur werken en enkel licht werk verrichten. Jonge maaltijdbezorgers werken in veel gevallen ook te lang en krijgen te weinig betaald, oordeelde de Inspectie.

„Het werk is te gevaarlijk”, stelt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. „Het is onveilig om deze kinderen onder de zestien, soms ook in het donker, zo snel mogelijk door een drukke stad te laten crossen.” Deze kinderen moeten snel beschermd worden, volgens de regeringspartij: „We moeten niet wachten tot er meer ongelukken gebeuren.”

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ontraadde het voorstel van de partijen. Een verbod ziet zij voorlopig niet zitten omdat ze niet wil dat ook veilige bijbaantjes verboden worden.

PvdA’er Gijs van Dijk is blij dat de Kamer Van Ark dwingt om „de veiligheid van kinderen voorop te stellen. Het perverse verdienmodel van maaltijdbezorgbedrijven om kinderen onder gevaarlijke omstandigheden aan het werk te zetten, moet worden aangepakt.”