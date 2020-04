Kamer wil snel in debat met Bijleveld

Een meerderheid van de Kamer wil snel in debat met minister Bijleveld over de gebeurtenissen rond een Nederlandse luchtaanval in Irak waarbij naar schatting zo’n zeventig burgerdoden vielen.

Bijleveld (Defensie) moest al meerdere keren naar de Kamer komen over de kwestie. Dinsdag werd bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA Nederland voor de aanval waarschuwde voor burgerslachtoffers. NOS en NRC kregen documenten met deze informatie in handen.

D66 en SP kwamen met het voorstel om zo snel mogelijk na het meireces te debatteren. In die twee weken komt de Kamer wel bijeen, maar alleen voor overleggen die met de coronacrisis te maken hebben.