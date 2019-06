Kamer wil snel helderheid voor donorkinderen

De Tweede Kamer wil dat er snel duidelijkheid komt over het identificeren van spermadonoren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil opnieuw gaan bekijken hoe het voor donorkinderen mogelijk te maken de identiteit van hun vader te achterhalen, maar benadrukt pas na de zomer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

In 2004 werd de wet omtrent spermadonatie gewijzigd. Sindsdien kunnen donoren in theorie niet meer anoniem blijven. Een commissie die de uitvoering van de wet onderzocht, kraakte vorige week echter kritische noten. In de praktijk krijgen kinderen deze informatie lang niet altijd, ofschoon ze daar recht op hebben. Donoren die voor 2004 aangaven dat ze niet anoniem hoefden te blijven, krijgen alsnog de optie anoniem te blijven. Dit had De Jonge nooit mogen toelaten, oordeelde de commissie.

"Deze onzekerheid wil je een puber niet aandoen", zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. De Jonge is bereid zich er "opnieuw op te beraden", reageerde hij. Daarvoor wil hij echter wel eerst onafhankelijk juridisch advies inwinnen. Uiterlijk in september wil hij op de kwestie terugkomen.