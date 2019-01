Kamer wil snel debat over kinderpardon

De Tweede Kamer wil deze week nog een debat over het kinderpardon en de onenigheid die daarover is ontstaan in de coalitie. Maar dan moet staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) wel uiterlijk woensdag in een brief tekst en uitleg geven over de stand van zaken.

Alle partijen steunden het verzoek van PVV’er Sietse Fritsma om nog deze week de degens met Harbers te kruisen, maar wel op hun eigen manier. Zo wil Madeleine van Toorenburg (CDA) bijvoorbeeld dat Harbers eerst zijn licht laat schijnen over een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de kwestie.

De rest van de coalitie wil eveneens eerst meer informatie van de staatssecretaris, voordat een debat wordt ingepland. Ook de oppositie wil snel in debat.