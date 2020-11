Kamer wil scholen aanpakken die geen les geven over seksuele diversiteit

Het ministerie van Onderwijs moet voor het eind van het jaar stappen ondernemen tegen scholen die weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit.

Dat staat in een motie die SP-Kamerlid Van Dijk maandagmiddag indiende tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer over het emancipatiebeleid.

In de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs staat dat onderwijsinstellingen aandacht moet besteden aan de verschillende visies die er bestaan op seksualiteit. Volgens Van Dijk weigert 15 procent van de scholen uitvoering te geven aan dit verplichte onderwijsdoel.

VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben de SP-motie medeondertekend. Deze fracties hebben samen een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs ondersteunde de Kameruitspraak niet. Volgens haar is het beter om de kerndoelen aan te scherpen zodat de Onderwijsinspectie een beter instrument in handen heeft om de scholen op dit thema te bevragen. Verder wees ze erop dat de inspectie de scholen hierop al bevraagt. In het laatste inspectierapport over het thema seksuele diversiteit kregen verschillende scholen al een zogenoemde herstelopdracht van het ministerie. Volgens Van Engelshoven is de motie „te kort door de bocht.”

Na de indiening gaf SP-Kamerlid Van Dijk nog een bepaalde uitleg aan de motie. Volgens hem is die erop gericht om vooral scholen aan te pakken die het homohuwelijk afwijzen.

Botsing

Volgens minister Van Engelshoven botsen bij dit thema de grondrechten over gelijke behandeling en over onderwijsvrijheid. Ze benadrukte dat het homohuwelijk in de wet is verankerd. Anderzijds hebben scholen het recht om vanuit hun geloofsopvatting naar voren te brengen dat ze het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht afwijzen. Maar ze moeten er dan volgens de bewindsvrouw wel bij zeggen dat een dergelijk huwelijk volgens de Nederlandse wet wel mogelijk is. In alle gevallen dient de school volgens de minister een sociaal veilige plek te zijn, ook voor jongeren met homoseksuele gevoelens.

CU en SGP deden niet mee aan het debat.

De motie van Van Dijk komt waarschijnlijk volgende week dinsdag in stemming.