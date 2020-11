Kamer wil sancties tegen personen uit drietal landen

De Tweede Kamer wil dat er sancties komen tegen personen uit Azerbeidzjan, Turkije en China.

De Kamer nam hier dinsdag diverse moties over aan.

De laatste ronde van gewelddadigheden tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach is begonnen door Azerbeidzjan, die daartoe is aangemoedigd door Turkije, zo wordt geconstateerd in een motie van de SP. Daarop volgt dan ook het verzoek aan de regering om zich in te spannen voor „persoonsgerichte sancties tegen verantwoordelijken voor dit geweld in zowel Azerbeidzjan als Turkije.”

In een motie van CDA en CU wordt de regering opgeroepen om in de EU te pleiten voor persoonsgerichte sancties tegen onder meer de Azerbeidzjaanse president Aliyev en tegen „de Syriëstrijders die door Turkije zijn ingezet in Nagorno-Karabach.”

Beide moties haalden dinsdag een meerderheid. Blok had die echter ontraden, omdat hij „de goede volgorde wil hanteren.” Volgens de bewindsman moet er eerst afgerond onderzoek zijn.

Behalve de inzet voor persoonsgerichte sancties wil de Kamer dat de regering in de EU actief steun verwerft voor een stop op het leveren van wapens aan Turkije die ingezet (kunnen) worden in de gewapende strijd in Nagorno-Karach, Libië, of Syrië. Ook wil de Kamer dat de regering samen met andere EU-landen gaat pleiten voor het sturen van onafhankelijke waarnemers naar Nagorno-Karabach.

De Kamer vindt niet dat er in de NAVO „geen plaats voor Turkije zou moeten zijn.” Een SP-motie met deze tekst haalde het niet.

Oeigoeren

Een meerderheid van de Kamer wil dat het kabinet zich inzet voor sancties tegen personen die verantwoordelijk zijn voor of hebben bijgedragen aan mensenrechtenschendingen jegens de Oeigoeren. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid die vooral in de west-Chinese provincie Xinjiang woont. In een motie van DENK wordt de regering verzocht in EU-verband te pleiten voor persoonsgerichte sancties, zolang China de internationale gemeenschap geen toegang geeft tot deze provincie voor een onafhankelijke missie voor onderzoek en waarneming.

Blok had het voorstel ontraden. De bewindsman wees erop dat een sanctieregime voor mensenrechtenschenders nog in de maak is. Ook een ontraden PvdA-motie over sancties haalde het dinsdag.