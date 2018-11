Kamer wil ruimere regeling voor chroom-6

De Tweede Kamer vindt dat de schaderegeling van Defensie voor slachtoffers van kankerverwekkende chroom-6-verf onvoldoende is. Het ministerie moet ruimhartiger omgaan met claims van slachtoffers en nabestaanden, aldus een zeer kritische Kamer.

De regeling doet geen recht aan de slachtoffers, zei Salima Belhaj van D66. Er moet volgens Hanke Bruins Slot (CDA) meer maatwerk komen. „De regeling pakt onrechtvaardig uit voor slachtoffers”, aldus Sadet Karabulut (SP). Er moet een oplossing komen voor mensen die tussen wal en schip vallen, zei VVD’er André Bosman.

Een aantal partijen waaronder SP en GroenLinks vindt dat er een aanvullend schadefonds voor de slachtoffers moet komen. Militaire vakbonden, die betrokken waren bij het opstellen van de collectieve schaderegeling, vinden ook dat de schaderegeling kan worden verbeterd.

De partijen vinden verder dat meer ziekten onder de schaderegeling moeten vallen. Laat daar onderzoek naar doen, is de oproep van Bruins Slot. Volgens de SP valt momenteel 90 procent van de slachtoffers buiten de schaderegeling. De lijst met ziektes veroorzaakt door chroom-6 is beperkt, omdat het wetenschappelijk bewijs ontbreekt.

Defensie wist tientallen jaren dat verf met chroom-6 schadelijk is, maar stelde de medewerkers niet op de hoogte. Pas in juni bood staatssecretaris Barbara Visser na een onderzoek excuses aan. Ook kondigde ze toen een schaderegeling aan. Daaruit is nog net geen miljoen uitgekeerd.

Veel partijen waaronder D66, SP en PVV willen dat direct wordt gestopt met het gebruik van chroom-6-verf. Volgens Defensie is het gebruik van verf met chroom-6 al flink teruggebracht. Het wordt alleen nog gebruikt bij de luchtmacht.