Kamer wil regels en toezicht voor algoritmes

De overheid moet voorzichtiger zijn met algoritmes, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet strengere regels opstellen en zorgen dat daarop wordt toegezien.

Uit onderzoek bij tientallen overheidsinstanties maakte de NOS vorige maand op dat zij veel en steeds vaker gebruik maken van zulke computerformules die gedrag voorspellen. Deskundigen en bijvoorbeeld ook de Raad van State waarschuwen dat algoritmes burgers soms ten onrechte over een kam scheren en daarmee tekort kunnen doen.

Regeringspartijen D66 en CDA vroegen het kabinet daarop om een richtlijn en toezicht en kregen de steun van een Kamermeerderheid. D66-Kamerlid Kees Verhoeven pleitte voor een "waakhond die achteraf moet kunnen ingrijpen" als een overheid zich onnodig royaal van algoritmes bedient of als het gebruik van algoritmes verkeerd uitpakt. Of een nieuwe toezichthouder in het leven wordt geroepen of dat een bestaande instantie die taak krijgt, is nog onduidelijk.