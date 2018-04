Kamer wil onderzoek naar beveiliging debatten

De Tweede Kamer wil weten of het vrije debat niet in het gedrang komt door de soms hoge kosten voor de beveiliging van controversiële opiniemakers. Het kabinet moet dat onderzoeken, vindt een Kamermeerderheid onder leiding van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks).

De Kamer vreest dat debatcentra sprekers als de Franse islamcritica Zineb El Rhazoui niet langer uitnodigen omdat ze de beveiligingskosten niet meer kunnen opbrengen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft geen „signalen dat debatcentra worden belemmerd in hun vrijheid” of overgaan op „zelfcensuur”. Hij wil zijn verantwoordelijke collega Ingrid van Engelshoven wel vragen na te gaan of dat misschien toch gebeurt.

Debatpodia zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de beveiliging. De lokale overheid en zo nodig de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kunnen bijspringen.