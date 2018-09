Kamer wil nog niet over rechtsbijstand praten

De Tweede Kamer wil voorlopig niet debatteren over de hervorming van de rechtsbijstand. Volgens meerdere media overweegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) het recht op rechtsbijstand fors in te perken, door bepaalde rechtsgebieden in de toekomst uit te sluiten.

NRC en de NOS berichtten dinsdag over de plannen. Alleen in het strafrecht en in asielzaken zouden mensen in de toekomst verzekerd zijn van rechtsbijstand. De plannen zijn opmerkelijk, want in het regeerakkoord staat juist expliciet dat bij de hervorming van de rechtsbijstand geen rechtsgebieden mogen worden uitgesloten.

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) wil dat de plannen op hoofdlijnen naar de Kamer worden gestuurd en hij wil wel een debat. Hij vreest dat in de toekomst „klassenjustitie” ontstaat. De coalitiepartijen blokkeerden het verzoek van Van Nispen. Zij vinden het nog te vroeg voor een debat, omdat minister Dekker nog aan zijn plannen werkt.

Het ministerie zegt dat „er nog niks is besloten” en dat „verschillende varianten worden bestudeerd”.