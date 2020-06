Kamer wil meer urgentie bij aanpak woningnood

De woningnood is zo nijpend dat er veel meer haast moet worden gemaakt met de bouw van nieuwe woningen. Een groot deel van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartijen VVD en CDA, drong in een debat over de woningmarkt aan op meer en snelle actie van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

„We moeten de aanjaagfunctie meer aanzetten” vindt CDA-Kamerlid Julius Terpstra. Hij dient er volgende week een motie over in. VVD’er Daniel Koerhuis drong aan op de inzet van 15.000 flexwoningen. De minister moet volgens hem langs locaties gaan en met lokale bestuurders praten om deze verplaatsbare en stapelbare woningen snel te regelen. Volgens de liberaal staan de woningen klaar om de fabriek uit te rollen en kan het een oplossing zijn voor de ergste nood. Ollongren ziet de flexwoningen ook als een oplossing op sommige locaties, maar volgens haar ligt de plaatsing in de praktijk wel iets complexer dan zoals de VVD schetst.

Beide coalitiepartijen willen ook dat de minister meer gebruikmaakt van haar aanwijzingsbevoegdheid. Daarmee kan ze obstakels of verzet van lagere overheden doorbreken. Ollongren zal dat doen als het nodig is „maar het is het laatste waar je naar grijpt”. Ze zei er hard aan te trekken om de woningbouw een impuls te geven. Volgens haar wordt er nu ook volop gebouwd en samengewerkt in de bouwsector. Vanwege de crisis is ze erop gebrand de woningbouw ook op de langere termijn aan de gang te houden.

In Nederland is een tekort van ruim 300.000 woningen. Tussen 2020 en 2030 moeten er 845.000 woningen worden gebouwd. Maar ook dan blijft Nederland kampen met een woningtekort, staat in een onderzoek.

Ollongren zei de oproep van een woningbouwalliantie voor meer investeringen van het Rijk „als steun in de rug te ervaren”. Volgens haar zijn er al enkele stappen in die richting gezet. Ook sluit ze andere voorstellen niet uit.

De oppositie refereerde aan de patstelling tussen Ollongren en de Eerste Kamer. Daar wordt dinsdag over een motie van afkeuring gestemd, omdat ze weigert de jaarlijkse huurverhoging te stoppen. De minister bestrijdt niet dat veel mensen last van de coronacrisis hebben, maar voor veel mensen verandert er vooralsnog volgens haar financieel niet veel. Haar zorgen zitten vooral bij mensen die ontslagen worden of zzp’ers die geen inkomen hebben.