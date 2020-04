Kamer wil landelijke coördinatie voor beschermingsmiddelen

Het kabinet moet meer de regie pakken over de organisatie van de zorg buiten de ziekenhuizen, en over de verdeling van beschermingsmiddelen daar. Die oproep doen diverse partijen in de Tweede Kamer. Het tekort aan beschermingsmiddelen buiten de ziekenhuizen baart de Kamer zorgen.

Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaf eerder woensdag aan dat in 30 tot 40 procent van de Nederlandse verpleeghuizen een of meerdere mensen besmet zijn. Daar schrokken diverse Kamerleden van. Vanuit de verpleeghuizen en bijvoorbeeld ook de wijkverpleging en de thuiszorg komen al langer signalen over tekorten aan beschermingsmiddelen.

„Het is een schande dat het kabinet zorgpersoneel onbeschermd laat werken”, vindt PVV-voorman Geert Wilders. Ook PvdA, GroenLinks, SP en de VVD voelen wel voor een meer centrale rol voor het Rijk bij het verdelen van beschermingsmiddelen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdag dat de vraag van werken zonder beschermingsmiddelen „nu niet speelt”. Beroepsverenigingen en vakbonden zeggen echter wel veel meldingen te krijgen van zorgverleners die zich voor deze keuze zien gesteld.

De inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ging woensdag ook op de situatie in. „Ik verwacht dat er zeker situaties zijn waar die veiligheid niet overal gewaarborgd is”, zei Ronnie van Diemen-Steenvoorde.