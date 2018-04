Kamer wil Kroondomein Het Loo hele jaar open

Wie dat wil moet Kroondomein Het Loo voortaan het hele jaar kunnen bezoeken, vindt de Tweede Kamer. Het grootste deel van het koninklijke landgoed is nu tijdens het jachtseizoen in het najaar nog gesloten voor publiek.

De Partij voor de Dieren, die de volledige openstelling al jaren bepleit, kreeg ditmaal de Kamer aan haar kant. De PvdD vindt het vreemd dat het uitgestrekte bos- en heidegebied bij Apeldoorn niet vrij toegankelijk is, omdat koningin Wilhelmina het in 1959 aan de Nederlandse bevolking schonk en het Rijk het onderhoud betaalt. Ook in de periode tussen 15 september en Kerstmis zouden belangstellenden het daarom moeten kunnen bezoeken. „Burgers worden nu uit hun eigen natuurgebied geweerd, zodat de koninklijke familie voor hun plezier dieren kan doden”, aldus PvdD-Kamerlid Femke Merel Arissen.

Het Kroondomein van 6700 hectare hoorde ooit bij Paleis Het Loo. Het is het grootste aaneengesloten landgoed van Nederland.